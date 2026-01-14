Внаслідок масованого обстрілу у Кривому Розі 45 тисяч абонентів без світла

РФ атакувала Кривий Ріг / © Associated Press

У Кривому Розі внаслідок атаки ворожих ударних БпЛА запроваджено масштабні аварійні відключення світла і тепла.

Про це повідомив міський очільник Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, наразі без електропостачання залишаються понад 45 тисяч абонентів, а без тепла — понад 700 будинків, які отримували опалення від кількох котелень.

Вілкул уточнив, що частина об’єктів уже переведена на резервне живлення.

«Малі котельні вже перейшли на генератори, але нагадую, що для котелень на 6 кіловольт генераторів не існує в природі», — зазначив він.

Також на автономне живлення перейшли насосні станції Міськводоканалу.

«Насосні Міськводоканалу перейшли на генератори, воду в системі утримуємо, але тиск буде нижчим», — повідомив міський голова.

За його словами, перебої торкнулися й роботи електротранспорту.

«По електротранспорту — швидкісний трамвай вранці не працюватиме», — попередив Вілкул.

Він додав, що в місті вже розгорнуто штаб із ліквідації наслідків аварій.

Раніше повідомлялося, що увечері 13 січня російські загарбники завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Кривого Рогу, застосувавши ударні безпілотники.

Ми раніше інформували, що російські війська атакували дронами Кривий Ріг, а балістикою та безпілотниками — Зеленодольську громаду.