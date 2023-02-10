Внаслідок масованої атаки ворога у шести областях України пошкоджено енергетичні об‘єкти — Галущенко

Внаслідок масованої ракетної атаки окупантів по Україні 10 лютого, пошкодження енергетичних об'єктів відбулося у шести областях.

Зранку 10 лютого росіяни завдали удару по українських об‘єктах енергетики, внаслідок чого у шести областях є пошкодження.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"На жаль, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах", - повідомив він.

За його словами, найскладніша ситуація наразі у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Однак загалом завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України.

Нагадаємо, вранці 10 лютого окупанти здійснили масований ракетний обстріл всієї України. Вибухи пролунали на Київщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Львівщині, Хмельниччині та інших регіонах.

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