Внаслідок масштабної пожежі на Харківщині пошкоджено майже 250 будинків: подробиці

Служби забезпечують безпеку і оновлюють евакуаційні маршрути для людей у зоні ризику.

У Харківській області внаслідок масштабної пожежі пошкоджено близько 250 будинків, а також було евакуйовано понад 600 осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він повідомив, що відбулося засідання регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області. На засіданні доповіли про ліквідацію наслідків пожежі у селі Студенок.

Пожежа в Студенку триває, але в Оскільській громаді локалізована. Вогонь знищив близько 250 будинків, евакуйовано понад 600 осіб, більшість з яких не хоче покидати громаду. Наразі готують тимчасове розміщення евакуйованих.

Пожежа, що почалася в Донецькій області, поширилася на Харківщину. Оскільки це результат військових дій, постраждалі можуть отримати компенсацію через програму єВідновлення. Місцеві адміністрації працюють над підготовкою документів для відшкодування збитків, а екстрені служби забезпечують безпеку і оновлюють евакуаційні маршрути для людей у зоні ризику.

Нагадаємо, па Харківщині розгорілася потужна лісова пожежа, яка поширилася на площу близько 1200 гектарів. Через загрозу місцева влада проводить евакуацію мешканців села Студенок.

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