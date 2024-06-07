Внаслідок нічної атаки в Криму пошкоджено 2 РЛС та поранено військовослужбовця РФ – ЗМІ

Противник не може почуватися у безпеці на території півострова.

Вночі 7 червня було атаковано окупантів у Криму. Так, 2 РЛС зазнали пошкоджень після нальоту безпілотників на військову частину у селі Мисове. Поранення отримав один військовослужбовець ЗС РФ.

Про це повідомляють джерела ASTRA.

Що кажуть у РФ

У міноборони РФ традиційно заявили про "роботу ППО". Мовляв, "знищено купу дронів".

"Силами ППО знищено 11 БПЛА над Кримом, 8 БПЛА над Азовським морем, 6 – над Кубанню, 2 – над Білгородською областю та один над Ростовською областю", – повідомили у відомстві.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про успішну операцію спецпідрозділу 9 департаменту ГУР МО України, який 6 червня 2024 року завдав удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей" біля берегів тимчасово окупованого Криму.

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