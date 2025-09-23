Обстріл Запоріжжя

В ніч на 23 вересня Запоріжжя зазнало чергової ворожої атаки. Російські війська завдали ударів авіаційними бомбами по місту.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни вночі атакували обласний центр авіабомбами. Під ударом опинилися приватна забудова та об’єкти промислової інфраструктури», — зазначив очільник області.

За його словами, внаслідок обстрілу загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Наразі на місці події працюють екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі в ніч проти 23 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що російські війська завдали п’ятьох ударів по Запоріжжю, внаслідок чого загинули люди, були знищені та пошкоджені автомобілі, а також виникли пожежі.