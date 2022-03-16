Внаслідок обстрілів деякі населені пункти на Луганщині зруйновані на 80% - Гайдай

Російські загарбники пробилися на околиці Рубіжного.

На Луганщині внаслідок обстрілів деякі населені пункти зруйновані на 80%.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Оперативна інформація 16 березня.️ Вся територія Луганщини під обстрілами. Деякі населені пункти зруйновані на 80%. У віддалених населених пунктах Гірської громади – ситуація найважча, багато загиблих. Прорватися до них вкрай важко", - написав він у Telegram.

Він також зазначив, що окупанти пробилися на околиці Рубіжного, але запевнив, що "це не надовго".

Зараз також немає можливості організувати гуманітарні коридори через обстріли, але все одно щодня разом з волонтерами вивозять по 500 людей, використовуючи відрізки тиші

Гайдай також сказав, що 20 березня планується повноцінний гуманітарний коридор.

Нагадаємо, ЗСУ на Луганщині знищили три російські танки та одну бронемашину разом з екіпажами.

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