Внаслідок обстрілів на Харківщині двоє людей отримали поранення, ще 4 людей підірвалися на мінах - ОВА

У Харківські області попри загрозу обстрілів залишається висока мінна небезпека.
Впродовж доби окупанти не били по Харкову. Однак росіяни із артилерії, мінометів продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. Внаслідок ворожого вогню двоє цивільних людей отримали поранення, їх госпіталізували. Ще 4 людей підірвалися на міні, двоє з них загинули.
Про ситуацію в Харківській області повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, напередодні, 8 листопада, у Дворічанській громаді Куп’янського району горіло приватне домоволодіння. Після 15:00 години окупанти обстрілами пошкодили адміністративну будівлю у селищі Дворічна, горів дах приміщення.
Вночі, після 2 години, у Шевченківській громаді Куп’янського району внаслідок обстрілів горів сінник.
За добу медики госпіталізували 42-річну жінку та 31-річного чоловіка внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді, місцеві отримали поранення та госпіталізовані до медустанови. Стан пацієнтів середній.
Окрім обстрілів в області зберігається мінна небезпека, наголошує голова ОВА.
"Мінна небезпека в Харківській області ще тривалий час залишатиметься однією з найбільших проблем. Російські окупанти замінували абсолютно все. На жаль, протягом доби 2 працівника дорожньої служби 21 та 51 років загинули. Ще двоє чоловіків 55 та 34 років отримали поранення. Спецтехніка зачепила міну під час робіт в Чугуївському районі", - поінформував він.
За словами Синєгубова, піротехнічні підрозділи ДСНС впродовж доби знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.
Мінна небезпека на Харківщині
Напеердодні, 8 листопада, Синєгубов повідомив, що на Харківщині на мінах підірвалися двоє людей – один цивільний та лейтенант служби цивільного захисту, що брав участь у розмінуванні території. Обоє госпіталізовані.
Також у цей день на трасі біля Чкаловського в Чугуївському районі Харківської області підірвалися працівники дорожньої служби. На жаль, двоє людей загинули, ще двоє госпіталізовані.
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