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Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА загинуло 7 осіб, постраждало 24

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Окупанти знову завдали удару по жителях міста.

Оперативна інформація. Харківська область.

Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА загинуло 7 осіб та постраждало 24 особи, з них 11 осіб госпіталізовано (1 дитина).

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Близько 13:20 внаслідок авіаудару в м. Харків по проспекту Новобаварський, 5 частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням. Кількість жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 8 од. техніки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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