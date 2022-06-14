Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини загинула жінка: тіло знайшли біля дачного будинку

Ввечері 13 червня армія Російської Федерації обстріляла Зеленодольськ у Дніпропетровській області.

Внаслідок ворожого удару "Ураганами" по Зеленодольської громади загинула жінка. Її тіло знайшли вранці 14 червня біля дачного будинку.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"На жаль, це вже третя смерть від ворожих "Ураганів" за останній тиждень. Ворог щодня обстрілює наші громади у Криворізькому та Синельниківському районах", - йдеться у повідомленні керівника ОВА.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч проти 14 червня знову обстріляли два райони Дніпропетровської області - Криворізький та Синельниківський. Ударили з "Ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах.

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