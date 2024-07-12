Внаслідок обстрілу Запорізької області згоріло майже 4 гектари пшениці (відео)

Ворог продовжує нищити українську землю.
Росіяни підступно атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу вигоріло майже 4 гектари пшениці. На щастя, минулося без загиблих та поранених.
Про це повідомили в ДСНС.
Деталі
Як зауважили у відомстві, загорілося поле пшениці, загальною площею майже 4 гектари. Це сталося в одному із сіл Пологівського району.
"Роботу рятувальників ускладнювала ймовірність повторного обстрілу, а також спекотна суха погода, що сприяла швидкому розповсюдженню вогню", – підсумували у ДСНС.
Раніше на Херсонщині під удар російських окупаційних військ потрапили українські рятувальники, які виконували свій обов'язок з ліквідації пожежі. На них скинули вибухівку з безпілотника.
Читайте також: