Внаслідок обстрілу Запорізької області згоріло майже 4 гектари пшениці (відео)

Росіяни підступно атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу вигоріло майже 4 гектари пшениці. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Про це повідомили в ДСНС.

Внаслідок обстрілу Запорізької області згоріло майже 4 гектари пшениці

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Як зауважили у відомстві, загорілося поле пшениці, загальною площею майже 4 гектари. Це сталося в одному із сіл Пологівського району.



"Роботу рятувальників ускладнювала ймовірність повторного обстрілу, а також спекотна суха погода, що сприяла швидкому розповсюдженню вогню", – підсумували у ДСНС.

Раніше на Херсонщині під удар російських окупаційних військ потрапили українські рятувальники, які виконували свій обов'язок з ліквідації пожежі. На них скинули вибухівку з безпілотника.

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