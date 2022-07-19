Внаслідок ворожих обстрілів у заповіднику "Древлянський" на Житомирщині вигоріло понад 2 тис. га лісу

Від ракетно-бомбових ударів по території Народицької територіальної громади у Житомирській області виникли масові лісові пожежі, в результаті чого вогнем знищено понад 2100 га лісу на території природного заповідника "Древлянський".

Про це повідомляється на сторінці заповідника у Facebook.

"В результаті збройного вторгнення на територію України російськими загарбниками та нанесення ракетно-бомбових ударів спричинено непоправну шкоду навколишньому середовищу на території заповідника "Древлянський", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російських ракетно-бомобових ударів вигоріло понад 2100 га лісу, але ці дані попередні, оскільки триває розмінування території заповідника.

Зазначається, що нещодавно на території заповідника виявили російську ракету, що впала у лісі між селами Любарка і Калинівка.

Зазначимо, природний заповідник "Древлянський" площею понад 30,8 тис. га розташований у межах Народицького району Житомирської області. Його територія охоплює значні площі лісів, забруднених радіонуклідами. Заповідник створений з метою збереження унікальних лісових і водно-болотних природних комплексів Українського Полісся, охорони реліктових та ендемічних рослин і тварин та відтворення і збагачення природних лісів регіону.

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