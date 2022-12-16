Внаслідок ракетного обстрілу Харків залишився повністю без світла

Сьогодні вранці, 16 грудні, після оголошення повітряної тривоги та повідомлень про вибухи на Харківщині, Харків опинився без електроенергії.

Про ситуацію зі світлом повідомили в АТ "Харківобленерго", пише "Суспільне".

"Харків повністю без світла", - поінформувала речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали 3 ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.

"Є влучання у об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Попередньо - без постраждалих. Можливі перебої із електропостачанням. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - поінформував він.

Обстріл України 16 грудня

Сьогодні вранці, 16 грудня, окупанти атакували Україну ракетами. В кількох областях вже є "прильоти" по енергетичній інфраструктурі.

Після 9 ранку з'явились повідомлення про третю хвилю запусків ракет.

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