Внаслідок ракетного обстрілу Харків залишився повністю без світла

Росіяни завдали 3 ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.
Сьогодні вранці, 16 грудні, після оголошення повітряної тривоги та повідомлень про вибухи на Харківщині, Харків опинився без електроенергії.
Про ситуацію зі світлом повідомили в АТ "Харківобленерго", пише "Суспільне".
"Харків повністю без світла", - поінформувала речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали 3 ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.
"Є влучання у об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Попередньо - без постраждалих. Можливі перебої із електропостачанням. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - поінформував він.
Обстріл України 16 грудня
Сьогодні вранці, 16 грудня, окупанти атакували Україну ракетами. В кількох областях вже є "прильоти" по енергетичній інфраструктурі.
Після 9 ранку з'явились повідомлення про третю хвилю запусків ракет.
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