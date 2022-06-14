Внаслідок ракетного обстрілу Львівщини постраждали четверо людей, серед них дитина: фото

Уламки збитої силами ППО ракети впали на цегельню.

Сьогодні, 14 червня, сили протиповітряної оборони збили над Золочевом Львівської області російську ракету. Її уламки впали на цегельню.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



Він зазначив, що наразі відомо про чотирьох потерпіли людей, серед них - одна дитина.

"Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої тяжкості", - повідомив Козицький.



Очільник Львівської ОВА додав, що окупанти запускали ракету з південно-східного напрямку.

Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, у Львівській області під час тривоги пролунали вибухи. У обласній військовій адміністрації пояснили, що це у небі над Львівщиною сили ППО збили ракету.

Додамо, що під час цієї тривоги сили ППО збили ракету також над Хмельницькою областю. Крім того, у Тернопільській області пролунали вибухи. Там також спрацювала ППО.

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