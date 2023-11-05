Внаслідок ракетного удару по Запорізькій області загинув один з найкращих артилеристів ЗСУ

Журналіст Цаплієнко пише, що трагедії можна було б уникнути, якби виконувався наказ на заборону "совкового" шикування на фронті.

Внаслідок ракетного обстрілу російськими загарбниками села у Запорізькій області загинув воїн 128-ї бригади Дмитро "Таксист" Мілютін, який був одним з найкращих артилеристів ЗСУ.

Про це в Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Він повідомив, що військовий брав участь добровольцем в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт воювати.

"В Запорізький області загинув від ракетного удару один з найкращих і найвмотивованіших артилеристів країни Дмитро "Таксист" Мілютін. Двічі доброволець. АТО і повномасштабна війна. Працював в Дебальцевому під час оборони міста. Зустрічались з ним там на позиціях 128-ої бригади", - зазначив Цаплієнко.

"Напевно, вражений російський корабель в Керчі можна було б вважати "отвєткою" за Дмитра та інших загиблих від російської ракети офіцерів. Але ми їх могли не втратити, якби виконувався наказ на заборону "совкового" шикування на фронті", - додав Цаплієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному з прифронтових сіл Запорізької області внаслідок удару російської окупаційної армії загинули воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та місцеві мешканці.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міноборони Росії заявили, що ЗСУ 4 листопада завдали удару 15 крилатими ракетами по суднобудівному заводу ім. Бутоми у Керчі. Внаслідок обстрілу пошкоджено один корабель.

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