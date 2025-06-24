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Через удар балістики пошкоджено потяг Одеса-Запоріжжя: подробиці (відео)
Інформація у Мережі, про влучання ракети у самий потяг, не відповідає дійсності.
Внаслідок ракетного російського удару по Дніпропетровщині у вівторок, 24 червня, пошкоджено поїзд №52 Одеса-Запоріжжя.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
“На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої. “Укрзалізниця” готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя”, - наголосили в компанії.
За інформацією ДСНС, під час атаки на Дніпро вибухова хвиля, попередньо, зачепила потяг. У коментарі “РБК-Україна” рятувальники прокоментували відео у Мережі про те, що під час балістичного удару по Дніпрі нібито сталося влучання в пасажирський потяг.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Дніпрі сталася серія вибухів. РФ атакувала місто ракетами. За інформацією моніторингів, попередньо, було застосовано чотири “Іскандер-М”.
За інформацією місцевої влади, у Дніпрі через ворожу атаку є загиблі. На місцях атак виникла пожежа. Зокрема, пошкоджено цивільну інфраструктуру: гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю.