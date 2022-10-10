Внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі знову зруйновано багатоповерховий будинок: є постраждалі

У Запоріжжі через ракетний обстріл зруйнований житловий будинок.

Терор ворога продовжується: внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Є постраждалі.

На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога.

"Тримаємось!" - йдеться у повідомленні.

У соціальних мережах демонструють жахливі наслідки руйнувань після атаки на Запоріжжя.

"Рашисти знову вдарили по житловій інфраструктурі міста. Знову зруйновано цілий під‘їзд. В будинку виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби, які гасять вогонь. На жаль, є постраждалі. Росія знову вбиває мирних сплячих запоріжців. Росія - країна-терорист", - заявив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Обстріл Запоріжжя

Після опівночі 10 жовтня ворог знову атакував Запоріжжя. Було зафіксовано близько 10 прильотів. Людей закликали перебувати в укриттях.

Раніше кількість жертв попередньо обстрілу зросла до 14 осіб. Розбір завалів досі триває. Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Усім їм надається належна допомога. Російська армія випустила по Запоріжжю 12 ракет, майже всі влучили у житлові будинки.

Також читайте У Дніпрі чули звук вибуху: спрацювала ППО

Читайте також:

Зеленський: Терор проти населення є відмовою Росії від переговорів