Внаслідок російського ракетного обстрілу у Львові загинув відомий баскетболіст

Загиблому було 44 роки, у нього залишилася дружина та двоє синів.

У п’ятницю, 29 грудня, під час масованого повітряного удару російських військ по території України у Львові внаслідок вибуху ракети загинув відомий український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу Bіктор Кобзистий.

Про це повідомили на сайті Федерації баскетболу України.

Раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку на вулиці Хоткевича у Львові загинув 44-річний чоловік.

Тепер стало відомо, що загиблим був відомий спортсмен та тренер, колишній гравець збірної України з баскетболу, чемпіон та віцечемпіон України Віктор Кобзистий.

Що відомо про Віктора Кобзистого

“Кремезний чоловік із загостреним відчуттям справедливості. Він мав всі шанси побудувати кар'єру за кордоном або мати школу баскетболу названу на його честь у Кам'янському, але він обрав шлях відбудови баскетболу у рідному Кременчуці”, - пишуть про загиблого в коментарях у соцмережі.

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Віктор Кобзистий народився у 1979 році у місті Кременчук на Полтавщині.

З дитинства займався футболом та хокеєм, але через високий зріст довелося відмовитися від футболу. Був найкращим гравцем України серед 17-річних баскетболістів.

Грав за збірну України у фінальних частинах чемпіонату Європи у 2001 та 2005 роках. За національну збірну провів 11 матчів.

Колишній гравець збірної України з баскетболу, чемпіон та віцечемпіон України Віктор Кобзистий / Фото: із соцмереж

На клубному рівні грав за Нафтохімік (Кременчук), ЦСКА-Ріко (Київ), Азовмаш (Маріуполь), Дніпро та Будівельник (Київ). Чемпіон України (2011), віцечемпіон України (2010), також учасник двох Універсіад (2003, 2005).

Завершив кар'єру гравця влітку 2011 року.

Після завершення ігрової кар’єри в якості тренера двічі ставав чемпіоном України (2013, 2014), володар Кубка Суперліги (2012) та Кубку України (2013). Був президентом баскетбольного клубу "Кремінь" з 2015 до 2020 року.

Цього сезону повернуся до тренерської роботи, очоливши столичне "Динамо" в жіночій Суперлізі. Залишив посаду у середині листопада 2023 року.

У загиблого Віктора Кобзистого залишилася дружина та двоє синів.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки російськими дронами і ракетами у Львові найбільше постраждав один з дворів Сихівського району, загалом – близько 18 будинків та 4 навчальні заклади (три школи і дитсадок).

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