Внаслідок російської атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей (відео)

В результаті російської атаки по Одесі 5 листопада було пошкоджено Національний художній музей.

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Про це у Facebook повідомила заступниця директора Одеського національного художнього музею Олександра Ковальчук.

"124 роки музею виповниться вже за декілька годин (6 листопада – ред.). Різні були привітання в нашому житті. На таке не розраховували, хоч і готувались", -

Також дану інформацію підтвердив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Трохи туди, трохи сюди і могли б ми позбутися багатьох наших зразків, експонатів, дуже відомих на весь світ. На щастя, цього не сталося", - заявив Труханов у коментарі Суспільному.

Він повідомив, що зранку місцева влада почне працювати для допомоги людям, чиї будинки зазнали ушкоджень внаслідок російської атаки.

"Зранку буде працювати наша районна адміністрація, оформляти документи для допомоги всім, хто тут постраждав. Постраждала покрівля житлового будинку, зробимо обстеження і будемо відновляти, тому що йдемо в зиму. Зараз ситуація не проста, тому що пошкоджений водовід, досить високого тиску. Ситуація контрольована, але треба буде такого дуже досконалого вивчення, щоб ми були впевнені, що все гаразд", - сказав мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що неділю 5 листопада ввечері, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили ракетами по судноремонтному заводі на Одещині.

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