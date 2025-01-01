Внаслідок російської атаки по столиці загинув нейробіолог Ігор Зима

Унаслідок падіння уламків БпЛА на будинок у Печерському районі загинув відомий нейробіолог Ігор Зима зі своєю дружиною.

Про це повідомила подруга науковця Дарія Третьякова-Душечкіна у Facebook.

У своєму дописі вона зазначила, що Зима загинув у своєму ліжку.

"01/01/25 в першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. В ліжку. * ми б скоріш за все святкували новий рік в них вдома… Іноземці, яких я так часто зустрічаю по всьому світу, часто кажуть «головне зупинити кровопролиття з обох боків». Я маю лиш три літери для відповіді", – написала Дарія.

Ігор Зима був доктором біологічних наук, викладачем в "Інституті біології та медицини" КНУ ім. Шевченка. Науковий стаж Ігоря сягав 40 років. Керував науковою групою, що займається дослідженнями в галузі нейро- та психофізіології.

Ігор Зима / скриншот: 360diagnostics.com.ua

Нагадаємо, зранку 1 січня російські військові вдарили по Києву безпілотниками. Під обстріл потрапили кілька будинків у центрі столиці.

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