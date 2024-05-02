Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура - ДСНС

Ракетна атака по Одесі: унаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти.

Про це інформує ДСНС.

На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньому ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.

Також читайте Посол США закликала посилити ППО України після атаки на Одесу

Від ДСНС залучались 68 рятувальників, серед яких психологи.

Залучено 19 одиниць техніки.

Нагадаємо, що раніше влада Одеси показали наслідки ракетної атаки на місто.

Додамо, що Росія здійснила новий удар по Одесі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.