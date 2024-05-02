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Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура - ДСНС

Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура - ДСНС

На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці / Фото: t.me/dsns_telegram

Постраждало 14 людей.

Ракетна атака по Одесі: унаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти.

Про це інформує ДСНС. 

На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці. 

Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньому ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці. 

Від ДСНС залучались 68 рятувальників, серед яких психологи. 

Залучено 19 одиниць техніки. 

Нагадаємо, що раніше влада Одеси показали наслідки ракетної атаки на місто

Додамо, що Росія здійснила новий удар по Одесі

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