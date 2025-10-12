Внаслідок російских ударів по Харківщині постраждали люди, зокрема дитина (фото)

Наслідки атаки по Харківщині / © ДСНС

Зранку 12 жовтня на Харківщині російські війська завдали ударів безпілотниками по цивільних об’єктах. Внаслідок атаки пошкоджені два навчальні заклади та приватний будинок, є постраждалі, серед них — дитина.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

За даними рятувальників, у селі Бугаївка Чугуївського району ворожий дрон влучив у приватну оселю, спричинивши пожежу. Вогонь оперативно ліквідували, на щастя, люди не постраждали.

У місті Чугуїв та селищі Шевченкове Куп’янського району безпілотники вдарили по навчальних закладах, де виникли пожежі. Внаслідок атак постраждали п’ятеро осіб, серед них — одна дитина. Потерпілих госпіталізували, їм надається необхідна медична допомога.

До ліквідації наслідків обстрілів були залучені рятувальники та медики ДСНС, а також офіцери-рятувальники громад і місцеві пожежні команди. Вогнеборці працювали на місцях ураження до повної ліквідації загорянь.

Наслідки атаки по Харківщині / © ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вранці 12 жовтня 2025 року у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників.