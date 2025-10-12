- Дата публікації
Внаслідок російских ударів по Харківщині постраждали люди, зокрема дитина (фото)
Російські дрони вдарили по цивільній інфраструктурі Харківщини
Зранку 12 жовтня на Харківщині російські війська завдали ударів безпілотниками по цивільних об’єктах. Внаслідок атаки пошкоджені два навчальні заклади та приватний будинок, є постраждалі, серед них — дитина.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
За даними рятувальників, у селі Бугаївка Чугуївського району ворожий дрон влучив у приватну оселю, спричинивши пожежу. Вогонь оперативно ліквідували, на щастя, люди не постраждали.
У місті Чугуїв та селищі Шевченкове Куп’янського району безпілотники вдарили по навчальних закладах, де виникли пожежі. Внаслідок атак постраждали п’ятеро осіб, серед них — одна дитина. Потерпілих госпіталізували, їм надається необхідна медична допомога.
До ліквідації наслідків обстрілів були залучені рятувальники та медики ДСНС, а також офіцери-рятувальники громад і місцеві пожежні команди. Вогнеборці працювали на місцях ураження до повної ліквідації загорянь.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вранці 12 жовтня 2025 року у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників.