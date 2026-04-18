Наслідки атаки на Харківщину / © Олег Синєгубов

Російські загарбники в ніч проти 18 квітня атакували Харківщину, внаслідок чого ворожий БпЛА потрапив у приватний будинок в місті Богодухів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Постраждали 42-річний чоловік та 63-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Синегубов заявив, що внаслідок удару спалахнула пожежа, а також було пошкоджено три житлових будинки та господарчі споруди.

На місці ворожого удару працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків пожежі.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники ввечері 17 квітня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, внаслідок чого поранення отримав чоловік.

Ми раніше інформували, що Росія адаптує тактику під світовий дефіцит ракет-перехоплювачів, намагаючись виснажити нашу систему ППО цілодобовими атаками.