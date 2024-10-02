Внаслідок удару по Харкову загорілися багатоповерхівка та десяток автомобілів: відео

За попередньою інформацією, постраждало вісім людей.

Увечері в середу, 2 жовтня, після російського авіаудару по Харкову виникла пожежа у пʼятиповерховому будинку. Також горять 10 автомобілі біля багатоповерхівки.

У соцмережах публікують відео з місця обстрілу.

“Ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. Горять щонайменше 10 автомобілів”, - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, рятувальники евакуйовують мешканців, ліквідація пожежі та пошуки постраждалих людей тривають.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що, за попередньою інформацією, постраждало вісім людей.

Внаслідок удару по Харкову горить будинок та автомобілі

Нагадаємо, раніше харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про вибухи після обстрілу КАБами, які пролунали близько 23:00.

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