Внаслідок удару по Одесі одна людина загинула - Сили оборони півдня (фото)

В Одесі внаслідок російської атаки одна людина загинула, під завалами будівлі, які зараз розбирають, можуть перебувати ще люди.

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Про це повідомили Сили оборони півдня.

"Ворог атакував Одещину ударними дронами типу "Shahed-131/136". В той же час, з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував ракети типу Х-31П і Х-22. Ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Підрозділами протиповітряної оборони було збито 9 дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Також військові заявили, що під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого.

"З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. За попередньою інформацією, всередині могли ще перебувати люди", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Одесі / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Наслідки удару по Одесі / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти з авіації і артилерії вдарили по Сумщині, в результаті чого в будинку загинули двоє осіб.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала прифронтову ТЕС України, в результаті чого були поранені енергетики.

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