Внаслідок удару по Одесі пошкоджено консульство Польщі — подробиці

Консульство Польщі в Одесі

В Одесі внаслідок чергової російської атаки по місту зазнала пошкоджень будівля Генерального консульства Польщі.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр у соцмережі Х.

За його словами, удару було завдано під час масованого нічного обстрілу Одеси. Вибухова хвиля та уламки пошкодили приміщення польського консульства, однак персонал установи не зазнав травм і перебуває у безпеці.

«Ще одна ніч російського терору. Внаслідок нічного бомбардування було пошкоджено польський консулат в Одесі. Ніхто з наших працівників не постраждав», — зазначив Вевюр.

Речник польського МЗС також висловив подяку співробітникам дипломатичної служби, які продовжують працювати в Україні в умовах постійної загрози.

У МЗС Польщі не уточнили характер пошкоджень будівлі та масштаби завданих збитків.

