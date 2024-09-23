Внаслідок удару по Запоріжжю постраждало 5 людей — ОВА

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки.

Внаслідок російського удару по Запоріжжю частково зруйновані будівлі, а 5 людей отримали поранення.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа.

На місці працюють рятувальники. Інформація уточнюється. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

По Запоріжжю було завдано удару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 з універсальним модулем планування та корекції. За останніми даними нові УМПК дозволяють збільшити дальність пуску до 80 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області зафіксовано влучання. Наразі деталі не розголошують, проте попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих і жертв.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили по Краматорську, внаслідок чого було важко поранено 16-річну дівчину.

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