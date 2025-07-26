Внаслідок удару по ЖК у Дніпрі загинула 21-річна дівчина та її чоловік: що про них відомо

Зруйнована російським ударом багатоповерхівка у Дніпрі / © Дніпровська міська рада

Реклама

Уночі 26 липня Дніпро опинилося під масованою атакою балістичних ракет і дронів. Вибуху у місті та передмісті не стихали. На ранок стало відомо, що ворожий удар забрав життя трьох людей. Ще шестеро пострждали.

Двоє жертв російської атаки на Дніпро — це молоде подружжя, передає 24 Канал.

Що відомо про загиблих

Росіяни вдарили по багатоповерхівці житлового комплексу «Новодворянський». Внаслідок удару було пошкоджено дах та верхні поверхи будинку.

Реклама

Саме у цьому будинку поранень, за даними місцевих ЗМІ, зазнала 21-річна Лариса Стягайло. Її чоловік загинув на місці.

Загинула 21-річна Лариса Стягайло та її чоловік / © із соцмереж

Рятувальники змогли дістати дівчину з-під завалів. Її терміново доправили до лікарні. Медики відчайдушно боролися за життя молодої дніпрянки. Втім, пізніше стало відомо, що вона померла через отримані травми.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу у місті Дніпро стало відомо про загиблих. Також понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці — зайнялися авто.