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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Внаслідок удару по ЖК у Дніпрі загинула 21-річна дівчина та її чоловік: що про них відомо

26 липня під час масованої атаки на Дніпро та район загинуло троє людей, серед жертв РФ — 21-річна Лариса Стягайло та її чоловік.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Зруйнована російським ударом багатоповерхівка у Дніпрі

Зруйнована російським ударом багатоповерхівка у Дніпрі / © Дніпровська міська рада

Уночі 26 липня Дніпро опинилося під масованою атакою балістичних ракет і дронів. Вибуху у місті та передмісті не стихали. На ранок стало відомо, що ворожий удар забрав життя трьох людей. Ще шестеро пострждали.

Двоє жертв російської атаки на Дніпро — це молоде подружжя, передає 24 Канал.

Що відомо про загиблих

Росіяни вдарили по багатоповерхівці житлового комплексу «Новодворянський». Внаслідок удару було пошкоджено дах та верхні поверхи будинку.

Саме у цьому будинку поранень, за даними місцевих ЗМІ, зазнала 21-річна Лариса Стягайло. Її чоловік загинув на місці.

Загинула 21-річна Лариса Стягайло та її чоловік / © із соцмереж

Загинула 21-річна Лариса Стягайло та її чоловік / © із соцмереж

Рятувальники змогли дістати дівчину з-під завалів. Її терміново доправили до лікарні. Медики відчайдушно боролися за життя молодої дніпрянки. Втім, пізніше стало відомо, що вона померла через отримані травми.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу у місті Дніпро стало відомо про загиблих. Також понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці — зайнялися авто.

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