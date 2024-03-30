Внаслідок вибуху в будинку в Білій Церкві загинула людина: подробиці, відео з місця подій

У Білій Церкві стався трагічний інцидент - потужний вибух у багатоквартирному будинку забрав життя однієї людини, ще трьох, серед яких і малолітня дитина, вдалося врятувати.
Внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку в Білій Церкві загинула людина. Ще трьох, зокрема дитину, вдалося врятувати.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Київській області.
Зазначається, що врятована дитина 2016 року народження. Інформації про загиблу особу поки немає.
Нагадаємо, 30 березня о 14:56 в місті Біла Церква Київської області стався потужний вибух у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по провулку Грузинському.
За попередніми даними, внаслідок вибуху невстановленого предмета зруйнувалося залізобетонне перекриття з 2-го по 5-й поверх. Балкон на 3-му поверсі повністю зруйновано, ще один балкон пошкоджено частково. Пожежа, що виникла після вибуху, охопила квартири на 3-му та 4-му поверхах.
На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС. До ліквідації наслідків надзвичайної події залучено 35 осіб, зокрема 2 психологи ДСНС, та 9 одиниць спецтехніки. Додатково на місце події направлено 10 осіб та 2 одиниці техніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС з Києва. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці вибуху.
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