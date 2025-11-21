- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 35
- Час на прочитання
- 1 хв
Внаслідок ворожої атаки в Одесі є постраждалі: пошкоджено житловий будинок і підприємство
Уламки та вибухова хвиля спричинили пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів Одеси, постраждали четверо людей.
Внаслідок чергової ворожої атаки на Одесу зафіксовано пошкодження житлового будинку та одного з місцевих підприємств.
Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
За його словами, постраждали четверо людей. Одній людині медичну допомогу надали на місці. Троє інших отримали опіки та вибухові травми й були госпіталізовані. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.
На місці продовжують працювати екстрені та спеціалізовані служби. Триває ліквідація наслідків атаки та уточнення масштабів завданої шкоди.
Раніше повідомлялося, що в Тернополі зросла кількість загиблих після удару РФ.
Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої людини. Це 28 жертва російського обстрілу.