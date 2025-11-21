ТСН у соціальних мережах

Внаслідок ворожої атаки в Одесі є постраждалі: пошкоджено житловий будинок і підприємство

Уламки та вибухова хвиля спричинили пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів Одеси, постраждали четверо людей.

Олена Кузьмич
Одеса

Одеса / © Facebook / Сергій Лисак

Внаслідок чергової ворожої атаки на Одесу зафіксовано пошкодження житлового будинку та одного з місцевих підприємств.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

За його словами, постраждали четверо людей. Одній людині медичну допомогу надали на місці. Троє інших отримали опіки та вибухові травми й були госпіталізовані. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

На місці продовжують працювати екстрені та спеціалізовані служби. Триває ліквідація наслідків атаки та уточнення масштабів завданої шкоди.

Раніше повідомлялося, що в Тернополі зросла кількість загиблих після удару РФ.

Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої людини. Це 28 жертва російського обстрілу.

