Внаслідок запуску ракети на Львівщині постраждав 1-річний хлопчик, 26 будинків пошкоджено

Очільник Львівщини розповів про наслідки ворожого обстрілу регіону.

На Львівщині внаслідок запуску окупантами ракети з акваторії Чорного моря постраждав однорічний хлопчик, також пошкоджень зазнали 26 житлових будинків, 3 об'єкти торгівлі та 3 адмінбудівлі.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Наші сили ППО збили над Золочевом ракету, ймовірно "Калібр". Уламки ракети впали на цегельню. Постраждали шестеро людей. Серед них однорічний хлопчик. Усі постраждалі у задовільному стані. Лікуються амбулаторно", - повідомив він.

Козицький зазначив, що люди перебували на території цегельні та у житловому секторі неподалік.

"Знищений дах цегельні на площі 1250 метрів квадратних, пошкоджені стіна, сусідня складська будівля та 2 автомобілі. Загалом пошкоджені 26 житлових будинків, 3 об'єкти торгівлі та 3 адмінбудівлі. Переважно це пошкодження вікон, дверей та стін", - резюмував очільник Львівщини.

Нагадаємо, у вівторок, 14 червня, під час повітряної тривоги сили ППО збили російську ракету, яку окупанти запустили з акваторії Чорного моря. Уламки ліквідованої ракети впали на цегельню у Золочеві. 6 людей постраждали, серед них - дитина.

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