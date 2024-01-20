Внесення змін до деяких законів України: що потрібно знати

Йдеться про чотири напрямки.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10062 "Про внесення змін до деяких законів України" у другому читанні. Стало відомо, за які проголосували депутати.

Про це написали у Міністерстві оборони України.

Що зміниться

1. Хмарні послуги

Україна зможе розміщувати свої IT-системи у хмарах країн-членів НАТО. Це посилить, відкриє доступ до розвідданих партнерів та зменшить кількість об'єктів критичної інфраструктури,

2. Оберіг

Законопроєкт удосконалить взаємодію між реєстрами та розширить перелік відомостей про військовозобов'язаних. Це дозволить наповнити Оберіг за спрощеною процедурою: без зайвої бюрократії. А громадянам не потрібно буде збирати купу документів для ТЦК: наприклад, інформація про навчання на денній формі чи дані про інвалідність вже будуть в реєстрі.

3. Електронний кабінет військовозобов'язаного

Громадяни зможуть вносити зміни щодо своїх персональних даних. Наприклад, доповнити інформацію про освіту чи знання іноземних мов.

4. УБД

Військові зможуть подавати електронну заяву про отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни чи члена сім'ї загиблого Захисника. Але у разі неможливості військової частини надати відомості – комісія залишатиметься.

Нагадаємо, Верховна Рада розгляне оновлений законопроєкт про мобілізацію на засіданні 6 лютого. Перед цими вихідними, 20-21 січня, Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки розгляне пропозиції та зауваження до законопроєкту.

Читайте також: