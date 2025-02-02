Вночі 2 лютого Україною кружляли ворожі безпілотники: де було чути вибухи

Ворог знову атакував Україну вночі.
У ніч проти 2 лютого 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами та ракетами.
Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Kиївщина;
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Шостка (Сyмщина);
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Лубни/р-н (Полтaвщина);
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Переяслав (Kиївщина);
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Канів (Черкaщина);
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Сyми/р-н;
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Біла Церква/р-н (Kиївщина);
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Житомирщина;
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Kиївщина;
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Харків/р-н.
Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили по багатоквартирному будинку на Сумщині.
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