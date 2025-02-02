Вночі 2 лютого Україною кружляли ворожі безпілотники: де було чути вибухи

У ніч проти 2 лютого 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами та ракетами.

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Kиївщина;

Шостка (Сyмщина);

Лубни/р-н (Полтaвщина);

Переяслав (Kиївщина);

Канів (Черкaщина);

Сyми/р-н;

Біла Церква/р-н (Kиївщина);

Житомирщина;

Kиївщина;

Харків/р-н.

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили по багатоквартирному будинку на Сумщині.

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