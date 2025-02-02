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Вночі 2 лютого Україною кружляли ворожі безпілотники: де було чути вибухи

Вночі 2 лютого Україною кружляли ворожі безпілотники: де було чути вибухи

Кілька областей охопила повітряна тривога

Ворог знову атакував Україну вночі.

У ніч проти 2 лютого 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами та ракетами. 

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО. 

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Kиївщина;

  • Шостка (Сyмщина);

  • Лубни/р-н (Полтaвщина);

  • Переяслав (Kиївщина);

  • Канів (Черкaщина);

  •  Сyми/р-н;

  • Біла Церква/р-н (Kиївщина);

  • Житомирщина;

  • Kиївщина;

  • Харків/р-н. 

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили по багатоквартирному будинку на Сумщині

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