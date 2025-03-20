Вночі 20 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

В ніч проти 20 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Ірпінь/Буча/Гостомель;

Бучанський р-н (Київщина);

Черкаський р-н;

Xмельниччинa;

Кропивницький.

Нагадаємо, що у Кропивницькому 19 березня 2025 року прогриміли вибухи. За словами місцевих, місто пережило одну із найбільших повітряних атак за всю війну. У Мережі з'явилися фото та відео з охопленого вогнем міста.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.