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Вночі 20 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Вночі 20 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог дронами атакував Кропивницький.

Ворог атакував найбільше Кропивницький.

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

В ніч проти 20 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  •  Ірпінь/Буча/Гостомель;

  • Бучанський р-н (Київщина);

  •  Черкаський р-н;

  • Xмельниччинa;
  • Кропивницький. 

Нагадаємо, що у Кропивницькому 19 березня 2025 року прогриміли вибухи. За словами місцевих, місто пережило одну із найбільших повітряних атак за всю війну. У Мережі з'явилися фото та відео з охопленого вогнем міста.

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