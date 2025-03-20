Вночі 20 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог атакував найбільше Кропивницький.
Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
В ніч проти 20 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Ірпінь/Буча/Гостомель;
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Бучанський р-н (Київщина);
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Черкаський р-н;
- Xмельниччинa;
- Кропивницький.
Нагадаємо, що у Кропивницькому 19 березня 2025 року прогриміли вибухи. За словами місцевих, місто пережило одну із найбільших повітряних атак за всю війну. У Мережі з'явилися фото та відео з охопленого вогнем міста.
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