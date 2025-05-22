- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 495
- Час на прочитання
- 1 хв
Вночі 22 травня російські безпілотники атакували Україну: де гриміли вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було гучно.
У ніч проти 22 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
Херсон;
Чугуїв (Хaркiвщина);
Миргородський р-н (Полтaвщина);
Покровський р-н (Донеччина);
Павлоград (Дніпропетровщина);
Харків;
Передмістя Дніпра;
Краматорськ/р-н (Донеччина);
Кривий Ріг/р-н;
Миколаїв;
Дніпро;
Слов'янськ.
Нагадаємо, що вночі відбулася атака дронами на Харків: стали відомі наслідки.