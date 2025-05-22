ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
495
Час на прочитання
1 хв

Вночі 22 травня російські безпілотники атакували Україну: де гриміли вибухи

РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 22 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Херсон;

  • Чугуїв (Хaркiвщина);

  • Миргородський р-н (Полтaвщина);

  • Покровський р-н (Донеччина);

  • Павлоград (Дніпропетровщина);

  • Харків;

  • Передмістя Дніпра;

  • Краматорськ/р-н (Донеччина);

  • Кривий Ріг/р-н;

  • Миколаїв;

  • Дніпро;

  • Слов'янськ.

Нагадаємо, що вночі відбулася атака дронами на Харків: стали відомі наслідки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie