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Вночі 23 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Вночі 23 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог атакував Київську область ворожими дронами / Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Росіяни продовжують атакувати Україну "Шахедами".

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

В ніч проти 22 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Вишгород (Київщина);

  • Київ та околиці;

  • Бровари/р-н (Київщина);

  •  Старокостянтинів/р-н;

  • Шепетівський/р-н (Хмельниччина);

  • Чугуївський/р-н (Харківщина);

  • Хмельниччина;

  • Одещина;

  • Харківський р-н. 

Нагадаємо, що у столиці унаслідок атаки сталося загоряння у закладі харчування та на висотному поверсі багатоквартирного будинку

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