Вночі 23 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Росіяни продовжують атакувати Україну "Шахедами".
Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
В ніч проти 22 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Вишгород (Київщина);
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Київ та околиці;
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Бровари/р-н (Київщина);
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Старокостянтинів/р-н;
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Шепетівський/р-н (Хмельниччина);
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Чугуївський/р-н (Харківщина);
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Хмельниччина;
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Одещина;
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Харківський р-н.
Нагадаємо, що у столиці унаслідок атаки сталося загоряння у закладі харчування та на висотному поверсі багатоквартирного будинку.
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