Вночі 23 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

В ніч проти 22 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Вишгород (Київщина);

Київ та околиці;

Бровари/р-н (Київщина);

Старокостянтинів/р-н;

Шепетівський/р-н (Хмельниччина);

Чугуївський/р-н (Харківщина);

Хмельниччина;

Одещина;

Харківський р-н.

Нагадаємо, що у столиці унаслідок атаки сталося загоряння у закладі харчування та на висотному поверсі багатоквартирного будинку.

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