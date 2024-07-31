Вночі 31 липня 2024 року безпілотники атакували Україну: де було чути вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою тривоги.

У ніч проти 31 липня 2024 року унаслідок атаки ворожих безпілотників у низці областей було чути звуки вибухів, ймовірно, ППО, яка й намагалася знешкодити дрони.

Вибухи зокрема пролунали:

на Київщині;

на Дніпропетровщині;

у Миргороді;

у Ніжині на Чернігівщині;

Херсоні та Херсонському районі;

Житомирщині;

у Броварах/Борисполі;

у Сумах;

у передмісті Києва;

у Світловодську/Кременчуку.

Така інформація базується на повідомленнях моніторингових каналів.

Очікуємо на повідомлення від представників влади та Повітряні Сили ЗСУ.

Наразі про наслідки атаки ворожих безпілотників не повідомляється.

Нагадаємо, що на Київщині працювало ППО через рух ворожих дронів.

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