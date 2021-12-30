Вночі 8 годин сидячи: в Україні у перший рейс вирушив двоповерховий електропотяг Škoda

Пасажири електропоїзда будуть в дорозі 8 годин.

АТ "Укрзалізниця" 30 грудня відправило у перший рейс відновлений двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом №747 Київ — Львів.

Про це повідомляє пресцентр компанії.

Двоповерховий повністю оновлений інклюзивний електропоїзд Skoda зупинятиметься на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та ін. Відправлятиметься поїзд з Києва щоденно, крім понеділків, о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45. Зі Львова він виїжджатиме о 02:00 та прибуватиме до Києва о 10:03.

Як зазначають в компанії, поїзд обладнаний всім необхідним:

розетками з USB-роз’ємами для кожного пасажира;

сповивальними столиками в головних вагонах;

пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю;

тримачами для велосипедів;

системами відеоспостереження;

системами кондиціювання;

системами вентиляції;

системами пожежної сигналізації та пожежогасіння;

вакуумними туалетами.

Ремонт 6-вагонного електропоїзда чеського виробництва Skoda побудови 2012 року здійснювався на ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод". Поїзд був повністю оновлений за 11 місяців.

"Під час робіт виконали ремонт екіпажної частини поїзда, гальмівного обладнання, всіх систем життєзабезпечення поїзда, оновили інтер’єр: замінили покриття підлоги, перетягнули крісла, замінили вікна, відновили лакофарбове покриття внутрішніх панелей та провели багато інших робіт", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Журналістка Мар'яна П'єцух на своїй сторінці прокоментувала своє відношення щодо поїздки у двоповерховому електропоїзді Skoda. Вона зауважила про незручність поїздки, оскільки дорога довга - майже 8 годин, а пасажири, відповідно до графіка, будуть змушені вночі сидіти через те, що місця є лише сидячі. Також вона нарікає на те, що електропоїзд не обладнаний для довгих маршрутів. Він підходить, за її словами, для коротких поїздок. З її думкою погодилися користувачі соцмереж, які зазначили, що двоповерховий електропоїзд із сидячими місця - не для сполучення "Львів-Київ".

"Тепер до Львова з Києва можна доїхати за 234 грн на другому поверсі поїзду Skoda на оцих бокових місцях, де нема куди голові спертися, і аж за вісім годин. Вісім. Назад зі Львова їхати всю ніч, ну зате 234 грн", - написала вона.

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