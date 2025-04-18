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- Укрaїнa
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Вночі армія РФ вдарила балістикою, крилатими ракетами і БпЛА: скільки цілей збила ППО
Збити балістику не вдалося.
Вночі проти 18 квітня російські окупанти здійснили удари по Україні ракетами наземного базування та ударними безпілотниками. Знищено 26 повітряних цілей.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Було виявлено 43 засоби повітряного нападу противника: шість ракет різних типів та 37 ударних БпЛА. Це:
одна балістична ракета “Іскандер-М” (район пуску – Крим);
п’ять крилатих ракет “Іскандер-К” (райони пусків – ТОТ Запорізької області та Крим);
37 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків - Міллєрово і Курськ).
Станом на 09:30 підтверджено збиття 26 повітряних цілей:
трьох крилатих ракет “Іскандер-К”;
23 ударних БпЛА типу Shahed.
Окрім того, 10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
За інформацією військових, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина.
Нагадаємо, цієї ночі армія РФ атакувала Харків трьома ракетами, застосувавши смертоносну тактику. Так, ракета розірвалася просто у повітрі.