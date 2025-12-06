Вночі РФ вдарила по об'єктах енергетики восьми областей: відключень світла стане більше

Атака на енергетику. / © Associated Press

Вночі проти 6 грудня армія РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії. Під прицілом росіян були кілька областей України. Протягом дня обсяги відключень світла стануть більшими.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

За даними відомства, пошкоджено об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Внаслідок атаки зранку сталися є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

“Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абоненті”, - наголосили в Міненерго.

Своєю чергою, в НЕК “Укренерго” повідомили, що на 6 грудня обсяг застосованих заходів обмеження вимушено збільшений.

“Внаслідок сьогоднішньої масованої атаки обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання вимушено збільшений. Наразі в усіх регіонах України діють погодинні відключення обсягом 2,5 — 3 черг одночасно”, - повідомили в компанії.

Як повідомлялося, РФ вшосте за останні два місяці атакувала ТЕС ДТЕК. Вночі 6 грудня росіяни вдарили по об’єктах у кількох регіонах. Серйозно пошкоджене обладнання.

Зокрема, в Одеській області зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні. Внаслідок пошкоджень без теплопостачання залишаються 9,5 тис. абонентів, без водопостачання - 34 тис. абонентів. Влада повідомила, що критична інфраструктура переведена на генератори.