ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2782
Час на прочитання
1 хв

Вночі РФ вдарила по об'єктах енергетики восьми областей: відключень світла стане більше

В регіонах діють відключення світла. але обсяги обмежень було значно збільшено.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на енергетику.

Атака на енергетику. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 6 грудня армія РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії. Під прицілом росіян були кілька областей України. Протягом дня обсяги відключень світла стануть більшими.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

За даними відомства, пошкоджено об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Внаслідок атаки зранку сталися є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

“Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абоненті”, - наголосили в Міненерго.

Своєю чергою, в НЕК “Укренерго” повідомили, що на 6 грудня обсяг застосованих заходів обмеження вимушено збільшений.

“Внаслідок сьогоднішньої масованої атаки обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання вимушено збільшений. Наразі в усіх регіонах України діють погодинні відключення обсягом 2,5 — 3 черг одночасно”, - повідомили в компанії.

Як повідомлялося, РФ вшосте за останні два місяці атакувала ТЕС ДТЕК. Вночі 6 грудня росіяни вдарили по об’єктах у кількох регіонах. Серйозно пошкоджене обладнання.

Зокрема, в Одеській області зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні. Внаслідок пошкоджень без теплопостачання залишаються 9,5 тис. абонентів, без водопостачання - 34 тис. абонентів. Влада повідомила, що критична інфраструктура переведена на генератори.

Дата публікації
Кількість переглядів
2782
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie