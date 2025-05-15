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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
280
Час на прочитання
1 хв

Вночі армія РФ вдарила по Україні "Шахедами": скільки дронів знищила ППО

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник. / © ТСН.ua

Вночі проти 15 травня російські військові атакували Україну БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запустили 110 дронів. Сили ППО знищили 62 БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. Окрім того, 29 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.

За інформацією військових, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.

Цієї ночі військові РФ атакували безпілотниками з напрямків: Брянська, Курська, Орла та Міллерово.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували безпілотниками різні регіони України. Зокрема, під прицілом були західні регіони. У Луцьку цілий ранок лунали сильні вибухи. Також гучно було в Івано-Франківській області.

Відомо, що сьогодні на світанку армія РФ атакувала Прикарпаття безпілотниками з різних напрямків. Працювали Сили протиповітряної оборони.

Дата публікації
Кількість переглядів
280
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