Вночі армія РФ вдарила ракетами і дронами: Клименко назвав цілі росіян

© Associated Press

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Вночі проти понеділка, 21 липня, російська армія масовано атакувала Україну безпілотниками і ракетами. Найбільше постраждали Київ, Івано-Франківська та Харківська області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Терор цивільних продовжується: Росія масовано била упродовж ночі по житловій, освітній, транспортній інфраструктурі”, - наголосив очільник МВС.

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З його слів, внаслідок російського обстрілу на території країни виникло 15 пожеж - 13 ліквідовано, триває гасіння ще двох.

До ліквідаційних наслідків ударів залучено понад 500 фахівців ДСНС та 150 одиниць спеціалізованої техніки. Крім того, понад 300 поліцейських працюють на місцях обстрілів.

Нагадаємо, вночі ворог запустив по Україні 450 дронів і ракет. Зокрема, росіяни здійснили удари п’ятьма аеробалістичними ракетами Х-47 М2 “Кинджал”. Сили ППО збили частину цілей, але зафіксовано і влучання 23 безпілотників у трьох локаціях.

Вночі сусідня Польща підняла авіацію через масовані удари Російської Федерації по Україні. Вночі наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності. Військові зауважують, що всі ці заходи спрямовані на безпеку на територіях, що межують з Україною.

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Дата публікації 07:10, 25.06.25 Кількість переглядів 189 Вижити можливо! Що робити, якщо опинилися під завалами?