Вночі армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у 6 областях: які наслідки

Фахівці докладають максимум зусиль, щоб мінімізувати наслідки.
За минулу добу під ворожі обстріли потрапила цивільна енергетична інфраструктура у 6 областях. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Івано-Франківську, Одеську, Сумську та Харківську області.
Про це повідомили у Міненерго.
Подробиці
Як зазначають енергетики, у:
- Донецькій області під час повітряної тривоги відключались повітряні лінії, внаслідок чого знеструмились кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахти. На момент інциденту загалом у шахтах перебувало 277 працівників, усіх виведено на поверхню. Живлення відновлено.
- Запорізькій області внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. Споживачі не знеструмлювались.
- Одеській області через бойові дії вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі.
- Івано-Франківській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.
Нагадаємо, ситуація в системі збалансована, контрольована, але залишається досить складною. Обмежень на сьогодні, 13 вересня, в Україні не очікується й не планується.
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