Вночі армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у 6 областях: які наслідки

За минулу добу під ворожі обстріли потрапила цивільна енергетична інфраструктура у 6 областях. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Івано-Франківську, Одеську, Сумську та Харківську області.

Про це повідомили у Міненерго.

Подробиці

Як зазначають енергетики, у:

Донецькій області під час повітряної тривоги відключались повітряні лінії, внаслідок чого знеструмились кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахти. На момент інциденту загалом у шахтах перебувало 277 працівників, усіх виведено на поверхню. Живлення відновлено.

Запорізькій області внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. Споживачі не знеструмлювались.

Одеській області через бойові дії вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі.

Івано-Франківській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

Нагадаємо, ситуація в системі збалансована, контрольована, але залишається досить складною. Обмежень на сьогодні, 13 вересня, в Україні не очікується й не планується.

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