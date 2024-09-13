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Вночі армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у 6 областях: які наслідки

Вночі армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у 6 областях: які наслідки

Обстріли енергетики / Фото: Associated Press

Фахівці докладають максимум зусиль, щоб мінімізувати наслідки.

За минулу добу під ворожі обстріли потрапила цивільна енергетична інфраструктура у 6 областях. Йдеться про Донецьку,  Запорізьку, Івано-Франківську, Одеську, Сумську та Харківську області.

Про це повідомили у Міненерго.

Подробиці

Як зазначають енергетики, у:

  • Донецькій області під час повітряної тривоги відключались повітряні лінії, внаслідок чого знеструмились кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахти. На момент інциденту загалом у шахтах перебувало 277 працівників, усіх виведено на поверхню. Живлення відновлено.
  • Запорізькій області внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. Споживачі не знеструмлювались.
  • Одеській області через бойові дії вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі.
  • Івано-Франківській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

Нагадаємо, ситуація в системі збалансована, контрольована, але залишається досить складною. Обмежень на сьогодні, 13 вересня, в Україні не очікується й не планується.

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