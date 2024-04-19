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Вночі армія РФ цілеспрямовано атакувала об'єкти "Укрзалізниці": що відомо

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Вночі армія РФ цілеспрямовано атакувала об'єкти "Укрзалізниці": що відомо

Потяг Укрзалізниці / Фото: Укрзалізниця

У Дніпрі зупинили роботу вокзалу.

Вночі проти п'ятниці, 20 квітня, російські окупанти здійснили цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів "Укрзалізниці" в Дніпрі та області.

Про це повідомили у пресслужбі "УЗ".

"Робота вокзалу станції Дніпро призупинена. Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове. Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в об'їзд", - наголосили в компанії.

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