Вночі армія РФ цілеспрямовано атакувала об'єкти "Укрзалізниці": що відомо

Вночі проти п'ятниці, 20 квітня, російські окупанти здійснили цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів "Укрзалізниці" в Дніпрі та області.

Про це повідомили у пресслужбі "УЗ".

"Робота вокзалу станції Дніпро призупинена. Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове. Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в об'їзд", - наголосили в компанії.