Вночі армія РФ масовано атакувала Україну безпілотниками: скільки "Шахедів" збила ППО

Один дрон полетів до Білорусі.

Вночі проти 3 жовтня російська армія завдала ударів по Україні ударними безпілотниками Shahed. Усього було виявлено 105 дронів. Сили ППО знищили 78 БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські військові від 21:00 2 жовтня до 07:00 3 жовтня запускали безпілотники з кількох районів: Орела, Приморсько-Ахтарська та Курська в РФ, а також мису Чауда в анексованому Криму.

"Збито 78 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях", - повідомили військові.

Зазначається, що один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, а 23 БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ.

Як повідомлялося, цієї ночі вибухи пролунали у низці регіонів України. В областях фіксували рух російських БпЛА.

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