Вночі армія РФ вдарила балістикою і дронами: скільки цілей вдалось знищити ППО

Чи було знищено "Іскандер-М/KN-23", невідомо.

Вночі проти 6 березня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 112 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 68 дронів, а 43 - локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях", - наголосили військові.

Зауважимо, що внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Дніпропетровська області.

За інформацією ПС, окупанти атакували Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області та тимчасового анексованого Криму, а безпілотниками - із напрямків Орла, Курська, Шаталово, Брянська та Чауди, що в Криму.

Як повідомлялося, Росія змінила тактику масованих ракетних ударів. Останнім часом атаки ракетами відбуваються не по всій території України, а по одній-двох областях або кількох населених пунктах чи об'єктах.

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