Вночі армія РФ вдарила дронами і різними ракетами: які повітряні цілі вдалося збити

Кілька БпЛА було локаційно втрачено.

Вночі проти 24 жовтня російські військові атакували Україну 50-ма ударними БпЛА Shahed та безпілотниками невстановленого типу, а також завдали ударів крилатими та авіаційними ракетами. Знищено 40 дронів. Ракети не досягли своїх цілей.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни вдарили двома ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, а двома ракетами Х-59 - із повітряного простору Брянської області. Тим часом безпілотники російські військові запускали із напрямків Орел, Курськ та анексований Крим.

"Станом на 8:30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях", - повідомило Командування.

Крім того, сім російських безпілотників було локаційно втрачено, один - в повітряному просторі України, а два – повернули у напрямку Росії та Білорусі.

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