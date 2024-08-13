Вночі армія РФ вдарила по об'єкту енергетики: які наслідки

Вночі проти вівторка, 13 серпня, російські окупанти атакували безпілотниками об’єкт енергетики у північному регіоні.

Про це повідомляють в "Укренерго".

"Вночі російські БпЛА атакували енергооб’єкти у північному регіоні. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі в окремих районах Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок усі споживачі заживлені. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, вночі проти 13 серпня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по місту Суми. Щонайменша одна людина отримала травми. Тимчасово район Веретенівки без газу та електроенергії.

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