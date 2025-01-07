Вночі армія РФ вдарила по Україні дронами: скільки БпЛА вдалось знищити

У кількох областях лунали вибухи.
Вночі проти 7 січня російські війська атакували Україну 38 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 28 дронів. Влучань не зафіксовано.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття 28-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, десять російських безпілотників-імітаторів було локаційно втрачені. Три із них полетіли в напрямку Росії.
Зауважимо, що цієї ночі росіяни запускали безпілотники із напрямків - Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Як повідомлялося, вночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА. Перші дрони увійшли до повітряного простору країни ще ввечері 6 січня. У низці областей було оголошено тривогу.
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