Вночі армія РФ вдарила по Україні дронами: скільки БпЛА вдалось знищити

Вночі проти 7 січня російські війська атакували Україну 38 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 28 дронів. Влучань не зафіксовано.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 28-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, десять російських безпілотників-імітаторів було локаційно втрачені. Три із них полетіли в напрямку Росії.

Зауважимо, що цієї ночі росіяни запускали безпілотники із напрямків - Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Як повідомлялося, вночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА. Перші дрони увійшли до повітряного простору країни ще ввечері 6 січня. У низці областей було оголошено тривогу.

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