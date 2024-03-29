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Вночі армія РФ влучила у приватний будинок у Вінницькій області

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Вночі армія РФ влучила у приватний будинок у Вінницькій області

Наслідки обстрілу РФ. / Фото: Associated Press

доповнюється

Вночі проти п'ятниці, 29 березня, армія агресорки Росії завдала удару по Вінницькій області. Сталося влучання в приватний будинок.

Про це повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Ворог атакував Вінниччину. В області є влучання у приватний будинок. Всі живі. Подробиці згодом", - йдеться у повідомленні. 

В ДСНС уточнили, що вночі ворог атакував Вінниччину безпілотниками.
 
"У с. Северинівка Жмеринського району безпілотник впав поблизу житлового будинку та здетонував. Від вибуху повилітали шибки, пошкоджено сам будинок, гараж, паркан і газову трубу. Пожежі вдалося запобігти. Ніхто з мешканців не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що без електропостачання в населеному пункті залишилося 17 будинків.

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