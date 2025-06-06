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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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806
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Вночі банкомати ПриватБанку “ляжуть”: що відбувається

Робота мобільного застосунку та безконтактні оплати картками мають залишатися стабільними.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Вночі банкомати ПриватБанку не працюватимуть

Вночі банкомати ПриватБанку не працюватимуть. / © УНІАН

Сьогодні вночі з 00:05 до 05:00 банкомати “ПриватБанку” по всій Україні будуть тимчасово недоступні через планові технічні роботи.

Про це повідомила пресслужба банку.

Попередження від ПриватБанку. / © ПриватБанк

Попередження від ПриватБанку. / © ПриватБанк

“У зв’язку з цим буде відсутня можливість виконати будь-які операції за допомогою банкоматів. Перепрошуємо за незручності”, — йдеться в офіційному повідомленні.

Робота мобільного застосунку та безконтактні оплати картками мають залишатися стабільними, однак власникам карток варто заздалегідь подбати про зняття готівки, якщо вона може знадобитися протягом ночі.

Раніше ми повідомляли, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), які отримали статус до 24 лютого 2022 року, тепер зможуть вибирати спосіб отримання пенсій — не лише на банківську картку, а й готівкою у відділеннях “Укрпошти”.

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